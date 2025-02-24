В ООН сократилось число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине

Число государств, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине, с 2022 года уменьшилось со 141 до 93. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию одобрили 93 государства, 18 проголосовали против, 65 воздержалось. Аналогичную резолюцию, которую приняли в марте 2022 года, поддержала 141 страна, пять воздержались, 35 выступили против.

Антироссийская резолюция, принятая 24 февраля, была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие.

В тот же день временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине и призывают его отозвать.

22 февраля США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагает на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.