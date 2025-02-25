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Американский эксперт заявил о крупнейшем расколе в ООН среди государств Запада

Эксперт Гоуэн: голосование в ООН стало крупнейшим расколом среди стран Запада
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Голосование в ООН по касающейся Украины резолюции США стало крупнейшим за последние годы расколом среди государств Запада. Об этом директор Международной кризисной группы по работе с ООН Ричард Гоуэн заявил газете Washington Post (WP).

Эксперт, комментируя итоги голосования по американской резолюции, назвал его крупнейшим расколом среди западных стран в ООН со времен войны в Ираке в 2003-2011 годах, и, возможно, даже более фундаментальным.

25 февраля сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. За документ, написанный в нейтральном ключе, проголосовали 10 членов Совета Безопасности, в том числе Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования.

24 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.

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