Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине

Небензя: проект ГА ООН по Украине от США является шагом в правильном направлении

Подготовленный США проект нейтральной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по Украине является шагом в правильном направлении. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса», — сказал дипломат.

22 февраля стало известно, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию резолюции Киева.

Ранее США впервые не направили представителей на СПЧ ООН.