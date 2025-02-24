Макрон и Трамп потрогали друг друга за колени

Макрон положил руку на колено Трампу в Белом доме, но отверг ответный жест

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США вызвал бурное обсуждение в социальных сетях после того, как видеозапись его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме запечатлела необычный обмен жестами. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон положил руку на колено Трампа, вызвав волну комментариев о непрофессионализме во время официальных переговоров.

Один из пользователей написал: жест Макрона к Трампу выглядит, мягко говоря, неуместно.

Другие пользователи иронично предложили Макрону пройти курс повышения квалификации по протоколу и этикету в Белом доме.

Ситуация осложнилась, когда Трамп, в свою очередь, попытался сделать то же самое – коснуться колена Макрона. Французский президент быстро среагировал, предотвратив контакт, но Трампу все же удалось ненадолго коснуться ноги Макрона. Эти неформальные действия, запечатленные на видео, породили активные дискуссии о природе взаимоотношений между лидерами и уместности подобных жестов на столь высоком уровне.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос журналистов, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина диктатором.

Ранее Трамп допустил приезд в Москву.