Зеленского обвинили в возрождении нацистской идеологии Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский возрождает нацистскую идеологию Адольфа Гитлера своими словами о русскоговорящих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела цитату украинского лидера о том, что страны, где живут русскоговорящие, рискуют оказаться в конфликте с Россией.

«Неонацизм в действии. Вот кого главарь киевского режима возрождает», — написала Захарова, сравнив тезисы Зеленского с заявлениями Гитлера о том, что славянская проблема является биологической, а не идеологической, и для ее решения необходимо колонизировать и биологически устранить славян.

В январе депутат Верховной Рады Александр Дубинский сравнил Зеленского одновременно с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером, Йозефом Геббельсом и Генрихом Гиммлером. По словам парламентария, Зеленский олицетворяет собой в равной степени черты Гитлера и Гиммлера.

Лавров заявил, что мирные инициативы по Украине не учитывают прав русскоязычных.