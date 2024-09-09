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Лавров заявил, что мирные инициативы по Украине не учитывают прав русскоязычных

Лавров: мирные инициативы по Украине не учитывают прав русскоговорящих

Ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Выступая в Эр-Рияде после заседания по стратегическому взаимодействию и развитию сотрудничества с арабскими государствами Персидского залива, Лавров высказался на тему украинского конфликта.

По его словам, ни одна инициатива, исходящая как от президента Украины Владимира Зеленского, так и от «наших добрых коллег, партнеров», не касается «проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке на тех землях, которые Зеленский считает своими».

Лавров пояснил, что он затрагивал эту тему на прошедших здесь же, в Эр-Рияде, переговорах с главами МИД Индии и Бразилии «поскольку они проявляют определенный и понятный нам, заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса».

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не против обсудить место для проведения встречи по конфликту на Украине, однако для начала нужно понять конечную цель этих переговоров.

Ранее Лавров отреагировал на инициативу Си Цзиньпина по первопричине конфликта на Украине.

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