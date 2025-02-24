Глава СК поручил возбудить дело о нападении на генконсульство РФ в Марселе

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на консульство России в Марселе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание генконсульства России в Марселе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что соответствующее поручение было дано Главному следственному управлению СК России. В рамках работы ведомство организует расследование произошедшего и даст правовую оценку действиям причастных лиц.

Помимо этого, Бастрыкин поручил запросить у министерства иностранных дел России информацию, которая поможет в расследовании дела.

24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв: неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись, задержать их не удалось. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. МИД Франции осудил произошедшее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что посольство России просило Францию принять меры еще до взрыва у консульства.