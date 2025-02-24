В Швейцарии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Швейцария готова рассмотреть запросы на отправку военного контингента на Украину для поддержания мира, но в настоящее время не получила подобных запросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат по политике безопасности (SEPOS).

В ведомстве отметили, что Швейцария рассмотрит такую просьбу, если получит ее.

23 февраля глава американского минфина Скотт Бессент заявил Fox News, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск.

В этот же день стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует во время визита в Вашингтон обсудить предварительный вариант размещения британских и французских миротворческих сил на Украине. Речь идет о развертывании контингентов без участия войск США. Однако Лондон и Париж рассчитывают на поддержку Пентагона, включая прикрытие с воздуха в случае угрозы для миротворцев. Инициатива премьера Британии предполагает, что миротворцы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины. Их задача — защита критической инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские. Для контроля за соблюдением перемирия планируется задействовать беспилотники и спутниковые системы. Европейские силы получат поддержку авиации и флота, но исключат прямое участие США в наземных операциях.

Ранее Стармер призвал к соглашению по Украине, которое «остановит Путина».