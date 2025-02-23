Глава минфина США заявил, что войск НАТО нет в планах Запада по Украине

Глава минфина США Бессент: в планах Запада по Украине есть только войска Европы

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил Fox News, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск, но без участия НАТО.

«В моем понимании, это будет военное решение со стороны Европы, но не со стороны НАТО», — сказал министр.

Он добавил, что США будут отталкиваться от этого.

23 февраля стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на следующей неделе во время визита в Вашингтон обсудить предварительный вариант размещения британских и французских миротворческих сил на Украине. Речь идет о развертывании контингентов без участия войск США. Однако Лондон и Париж рассчитывают на поддержку Пентагона, включая прикрытие с воздуха в случае угрозы для миротворцев. Инициатива премьера Британии предполагает, что миротворцы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины. Их задача — защита критической инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские. Для контроля за соблюдением перемирия планируется задействовать беспилотники и спутниковые системы. Европейские силы получат поддержку авиации и флота, но исключат прямое участие США в наземных операциях.

Ранее Стармер призвал к соглашению по Украине, которое «остановит Путина».