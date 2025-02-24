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В США назвали соавтором проекта нейтральной резолюции по Украине

Axios: соавторами проекта резолюции США по Украине стали Израиль и Венгрия
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Mike Segar/Reuters

Корреспондент американского портала Axios Барак Равид назвал в социальной сети X соавторов предложенного США проекта нейтральной резолюции по Украине в Генассамблее (ГА) ООН.

Согласно сообщению журналиста, соавторами документа стали Израиль, Венгрия, Грузия и Северная Македония.

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США склоняют союзников к блокированию текста украинской резолюции в ООН, в которой осуждаются действия России на Украине. В статье говорится, что администрация президента США призвала всех членов ООН вместо этого поддержать американскую резолюцию, направленную на определение пути к миру между Киевом и Москвой.

Чиновники Великобритании и Франции в свою очередь обратились к США с просьбой внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, однако Вашингтон отказался это делать.

Ранее власти США заявили, что не видят вины России в начале СВО.

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