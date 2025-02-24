В Евросоюзе задумались над спасением трансатлантического альянса с США

Страны Евросоюза разрабатывают «двуединую стратегию» по спасению «того, что осталось» от трансатлантического альянса США при одновременном укреплении поддержки Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

По информации источников, европейцы задумались об укреплении своих позиций, так как переживают, что американцы могут вывести войска из региона. В то же время они хотят поддержать Украину. В частности, этой цели посвятят визит Еврокомиссии (ЕК) в Киев, приуроченный к третьей годовщине начала военного конфликта с Россией, а также поездки французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера в Вашингтон.

«Нам стоит усвоить, что Трамп может принять радикально враждебные решения, если он оскорблен», — приводит газета слова одного из источников среди дипломатов ЕС.

Кроме того, как пишет Politico, европейские лидеры пытаются «отчаянно втиснуться» в диалог Москвы с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта. В связи с этим страны ЕС работают над новым пакетом военной помощи Киеву, стоимость которого, по данным источников, составит не менее €20 млрд. Таким образом Евросоюз хочет укрепить позиции Украины в возможных переговорах с РФ и продемонстрировать свою независимость от США.

На данный момент в ЕС идет обсуждение, что войдет в 16-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ожидается, что он включит ограничения в отношении игровых консолей и теневого флота. Также Каллас добавила, что Евросоюз в краткосрочной перспективе хочет обеспечить Украину снарядами.

Ранее Каллас заявила, что без ЕС и Украины мирные договоренности не будут работать.