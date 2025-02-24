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Глава евродипломатии забыла слоган НАТО об Украине

Каллас попросила помощи у журналистов, забыв перевод слогана НАТО об Украине
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Sergei Grits/AP

Глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе забыла, как по-английски будет слово «необратимый», в связи с чем попросила помощи у журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Каллас поинтересовалась у стран, которые заключили с Украиной двусторонние соглашения о безопасности, как на практике будут реализованы договоренности. После этого глава евродипломатии заявила, что членство Украины в НАТО является «самой надежной и дешевой гарантией».

«Если членство в НАТО не находится на столе переговоров, хотя мы согласились с тем, что путь Украины в НАТО… Эм... Что же это было за слово?» — сказала Каллас.

Впоследствии журналисты подсказали политику, что союзники Украины называют путь страны в НАТО «необратимым». Каллас согласилась с данным утверждением, после чего продолжила выступление.

Утром 24 февраля Каллас заявила, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина. Дипломат добавила, что ЕС пока предметно не обсуждает отправку европейских войск в республику, но рассматривает для нее гарантии безопасности.

Ранее глава дипломатии ЕС анонсировала встречу с госсекретарем США по Украине.

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