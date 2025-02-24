В Литве призвали принять решение по замороженным активам России в марте

МИД Литвы заявил, что решение по замороженным активам РФ нужно принять в марте

Решение о передаче Украине замороженных активов российского Центробанка необходимо принять в марте, «чтобы не сидеть потом с разведенными руками». Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис национальному гостелерадио LRT.

«Считаю март тем сроком, в который решение по замороженным активам России должно быть в конце концов принято, чтобы не сидеть потом с разведенными руками», — сказал Будрис.

Он считает, что каждый из членов ЕС должен принять на себя часть экономических рисков, которые могут возникнуть в результате конфискации активов.

По его мнению, решение по этим средствам было бы серьезным основанием пригласить Евросоюз к столу переговоров об урегулировании конфликта.

22 февраля агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники обсуждают способы изъятия части замороженных активов РФ, чтобы направить их на восстановление Украины после окончания конфликта.

По его данным, активы ЦБ РФ могут быть конфискованы в случае, если Москва откажется возмещать Киеву ущерб.

Ранее Reuters сообщал, что РФ может передать часть замороженных активов на восстановление Украины.