Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центробанка

Европейский союз (ЕС) ищет способ изъять часть замороженных активов Центробанка (ЦБ) России на восстановление Украины после окончания конфликта. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Чиновники ЕС обсуждают, как активы Центробанка могут быть использованы в качестве залога для запланированной Международной комиссии по претензиям, которая определит компенсацию, причитающуюся Украине, по словам людей, знакомых с переговорами», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что активы могут быть конфискованы в случае, если Москва откажется возмещать ущерб. Bloomberg также пишет, что в случае изъятия средства пойдут в зачет обязательств России по возмещению Украине ущерба от конфликта, принятия которых в рамках возможного соглашения государства Европы ожидают от РФ, уточняют источники агентства.

21 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения в Москве, сообщало, что Россия может согласиться, чтобы часть из $300 млрд замороженных в Европе активов Центробанка была направлена для восстановления Украины. Однако это может быть сделано при условии, что до двух третей этих средств будут потрачены на территории, которые перешли под российский контроль в ходе специальной военной операции.

Ранее США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов.