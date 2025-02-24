В ЕС сообщили о намерении выделить Украине от 20 до 40 млрд евро

Сийярто: в ЕС хотят выделить от €20 до €40 млрд Киеву, Венгрия против таких мер

В Евросоюзе планируют выделить от 20 до 40 млрд евро и «невообразимое» количество вооружений Киеву. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, Будапешт всегда будет голосовать против таких мер.

В понедельник сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по инициативе главы европейской дипломатии Каи Каллас, направленной на обеспечение военной поддержки Украине в 2025 году. Европейские источники сообщали, что Каллас намерена добиться согласия всех членов ЕС на выделение пакета помощи. Однако, как отметила дипломат, конкретные суммы и решения будут обсуждаться лишь на предстоящем саммите Евросоюза 6 марта.

В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее в Евросоюзе задумались над спасением трансатлантического альянса с США.