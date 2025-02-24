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Британия ввела санкции против министра обороны КНДР

Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля. Об этом говорится в обновленном списке рестрикций, опубликованном на сайте британского правительства.

Из документа следует, что также под ограничительные меры попал ряд других высокопоставленных лиц Северной Кореи.

Несколькими часами ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в новый санкционный список Лондона против России включили ограничения против банков, «теневого флота» и китайских компаний. Глава британского кабмина добавил, что 24 февраля планирует обсудить с лидерами стран G7 дополнительные рестрикции.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины. По его словам, Европа таким образом пытается оправдать свою «провальную политику» в отношении РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из России.

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