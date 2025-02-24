В Россотрудничестве рассказали о работе Русского дома в Молдавии

Русский дом в Кишиневе продолжает работать, официальных сообщений о прекращении работы не поступало. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает ТАСС.

«К нам не было никакого официального письма. Дом работает», — сказал он.

В МИД Молдавии ранее заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

11 февраля в Баку начались работы по демонтажу вывески со здания, где располагался Российский информационно-культурный центр «Русский дом». 6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства.

Ранее в Россотрудничестве рассказали о судьбе Русского дома в Дамаске.