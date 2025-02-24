Новозеландский министр ушел с поста после того, как положил руку на плечо подчиненному

В Новой Зеландии заявление об отставке написал глава министерства торговли Эндрю Бейли, поведение которого вызвало вопросы в обществе после того, как он положил руку на плечо подчиненному во время разговора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я принял личное решение уйти в отставку с поста министра и предложил премьер-министру свою отставку, которую он принял», — сказал политик во время сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, он уже извинился перед сотрудником за то, что поставил его в «неудобное положение». Детали случившегося он раскрывать не стал, но назвал свое поведение неприемлемым.

24 февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку мэра Череповца Вадима Германова из-за утраты доверия к нему, а также неблагоприятной экологической обстановки в городе. По данным «Ведомостей», на закрытой встрече глава региона «указал по пунктам мэру на его ошибки».

Ранее в США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.