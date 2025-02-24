Ведомости: мэра Череповца уволили из-за экологии и «исчерпания доверия»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку мэра Череповца Вадима Германова из-за утраты доверия к нему, а также неблагоприятной экологической обстановки в городе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как сообщается в материале, на закрытой встрече 21 февраля губернатор Вологодской области «указал по пунктам мэру на его ошибки».

Филимонов начал оперативное совещание с членами правительства Вологодской области с того, что Германов, последний заметный выходец из «Северстали» в органах власти российского региона, подал в отставку.

«Собеседник «Ведомостей» уточнил, что отставка мэра Череповца «связана с исчерпанием кредита доверия со стороны губернатора», — говорится в сообщении издания.

Как пишут «Ведомости», претензии Филимонова к «Северстали» также связаны с экологической обстановкой в Череповце и с тем, что компания, по мнению главы региона, недостаточно инвестирует в развитие Вологодской области.

По мнению политолога Виталия Ионова, слова которого приводит издание, Вологодская область была последним регионом, где местные власти контролировались крупной региональной корпорацией.

21 февраля сообщалось, что Германов покинул свой пост. Филимонов заявлял, что это решение плановое и связано с необходимостью централизации в регионе и повышения эффективности управления областью во всех муниципалитетах. Губернатор поручил своему заму по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить «бесшовный, мягкий, комфортный переход».

Тогда же ИА «СеверИнформ» передавало, что компания «Северсталь» не собирается отказываться от планов привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства промышленных объектов, несмотря на недовольство жителей города и правительства Вологодской области.

Ранее Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций в области энергетики.