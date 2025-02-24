Британский премьер заявил, что G7 должна пойти на риск в связи с санкциями против РФ

Премьер Британии: G7 должна пойти на больший риск, чтобы оказать давление на РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны «Большой семерки» (G7) должны быть готовы пойти на больший риск в связи с санкциями против России. Его слова во время выступления по видеосвязи на международной встрече, посвященной третьей годовщине начала российско-украинского конфликта, передает Reuters.

«Мне ясно, что G7 должна быть готова взять на себя больший риск, в том числе в связи с ограничением цен на нефть, введением санкций против российских нефтяных гигантов и преследованием банков, которые позволяют обходить санкции», — сказал Стармер.

Украина сообщала, что 37 лидеров государств примут участие в саммите в Киеве, из них 13 будут присутствовать лично.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд.

Ранее Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций.