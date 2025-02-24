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Евросоюз ввел санкции против омбудсмена ЛНР

ЕС ввел санкции против омбудсмена ЛНР Сороки и 3 депутатов парламента республики
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Европейский союз ввел санкции против уполномоченной по правам человека в Луганской народной республике Анны Сороки и трех депутатов Народного совета (парламента) республики. Об этом сообщается в постановлении Совета Европейского союза о введении 16-го пакета санкций против РФ, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Кроме того, в черный список попали депутаты Народного совета республики Ян Лещенко, Анна Лисицына и Светлана Алешина.

Также Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия»».

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т. д.

В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

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