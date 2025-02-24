Захарова высмеяла слова премьер-министра Дании

Захарова высмеяла слова премьера Дании Фредериксен об опасности мира на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине будет опаснее войны.

«А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала дипломат.

Свое заявление Фредериксен сделала во время официального визита в Киев. По ее словам, многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, однако при этом есть риск, что мир на Украине «на самом деле опаснее, чем война, которая идет сейчас».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Зеленский заявил о планах Украины создать свой военный альянс.