В Дании высказались об урегулировании конфликта на Украине

Мир на Украине будет опаснее войны. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время официального визита в Киев, передает издание «Украинская правда».

«Многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир на Украине на самом деле опаснее, чем война, которая идет сейчас», — сказала она.

До этого Фредериксен заявила, что США следует направить подразделения своей армии на территорию Украины для «поддержания мира».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Фредериксен назвала преждевременными разговоры об отправке датских войск на Украину.