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В ЕС рассказали, когда Украина может вступить в альянс

В ЕС допускают, что Украина может вступить в блок в 2030 году
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Global Look Press

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова допустила, что страна может вступить в ЕС в 2030 году. Об этом сообщает издание EUobserver.

«Если будет достигнут справедливый и устойчивый мир, и она (Украина. — «Газета.Ru») продолжит реформы, думаю, это может произойти», — отметила Матернова.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel также говорил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал в ответ на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС, что вступление в ЕС является суверенным правом любой страны.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия.

Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС поддержали отказ Зеленского от проведения выборов.

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