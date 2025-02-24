Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена, поскольку США открыли против него второй фронт. Такое мнение выразил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук в своей статье на сайте оппозиционного движения.

«Американская сторона заявляет, что переговоры по Украине идут, а Зеленский пытается играть какую-то свою роль, хотя его никто об этом не просит. Зачем, ведь США открыли против него второй фронт и участь его предрешена?» — задался вопросом Медведчук и сразу же на него ответил.

Политик считает, что у Зеленского нет ни сил, ни средств продолжать конфликт с Россией. Но, по мнению Медведчука, он может столкнуть лбами Европу и США, что сегодня крайне выгодно для Британии.

«Зеленский тут используется как обезьяна с гранатой, которая поднимет в атаку европейских политиков с таким же интеллектом, как у него. А за этой стаей обезьян, куда вожаком поставили Зеленского, стоят весьма хитрые дельцы, которые желают навязать войну континентальной Европе», — указал Медведчук на сайте «Другой Украины» .

Накануне третьей годовщины начала СВО Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, в ходе которой, в частности, заявил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления Украины в НАТО. Кроме того, украинский лидер отказался признавать долги Киева перед США, перечислил требуемые гарантии безопасности и раскрыл сроки проведения выборов нового президента в стране.

Ранее в конгрессе США призвали провести аудит Зеленского.