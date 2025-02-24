Госдума рассмотрит проект о выплатах братьям и сестрам погибших военных

В ГД внесен проект о страховых выплатах братьям и сестрам погибших военных

Госдума рассмотрит законопроект о страховых выплатах братьям и сестрам погибших военных. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе депутата Госдумы Федота Тумусова от партии »Справедливая Россия — за правду».

Согласно документу, братья и сестры погибших военнослужащих, застрахованных по обязательному государственному страхованию, будут входить в число получателей страховых выплат.

«При отсутствии выгодоприобретателей ... выгодоприобретателями являются совершеннолетние дети погибшего (умершего) застрахованного лица, а в случае их отсутствия — полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего) [военного]», — говорится в проекте.

До этого URA.RU сообщало, что участника специальной военной операции (СВО) из Пермского края, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.