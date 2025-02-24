Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит проект о выплатах братьям и сестрам погибших военных

В ГД внесен проект о страховых выплатах братьям и сестрам погибших военных
close
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Госдума рассмотрит законопроект о страховых выплатах братьям и сестрам погибших военных. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе депутата Госдумы Федота Тумусова от партии »Справедливая Россия — за правду».

Согласно документу, братья и сестры погибших военнослужащих, застрахованных по обязательному государственному страхованию, будут входить в число получателей страховых выплат.

«При отсутствии выгодоприобретателей ... выгодоприобретателями являются совершеннолетние дети погибшего (умершего) застрахованного лица, а в случае их отсутствия — полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего) [военного]», — говорится в проекте.

До этого URA.RU сообщало, что участника специальной военной операции (СВО) из Пермского края, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами