Песков выразил надежду на «трезвый подход» в контактах ФРГ и России после выборов

Песков: в связи с выборами в ФРГ хочется надеяться на трезвый подход в контактах

Российская сторона надеется на более «трезвый подход» Германии к реальности, однако это будет понятно позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос о влиянии выборов на отношения между ФРГ и Россией.

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимный интерес и взаимную выгоду», — заявил он.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики.

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