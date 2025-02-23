Спецпосланник Трампа сообщил о «замечательной дискуссии» с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире CBS высоко оценил встречи, которые состоялись у него в Москве на прошлой неделе.

По его мнению, американский лидер и его российский коллега Владимир Путин добьются успеха в развитии двусторонних отношений между странами.

«У нас состоялась очень хорошая, замечательная дискуссия с президентом Путиным. Теперь задача по выработке чего-либо лежит на президенте Путине и президенте Трампе», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник прилетал в Москву 11 февраля. Уиткофф назвал свою поездку «отличной» и рассказал, что провел много времени, беседуя с Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. По словам представителя администрации Трампа, это привело к освобождению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, получившего в России срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что РФ «очень хорошо» отнеслась к США, вернув американца. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

Ранее США стали относиться к России как к великой державе.