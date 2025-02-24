В ЕС не уверены, что смогут «протащить» в ООН антироссийскую резолюцию

МИД Бельгии: решение по Украине не может быть принято без Киева и ЕС

Глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что в ЕС не уверены, что смогут «протащить» на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, желание США поставить Россию и Украину в равные условия «совершенно неприемлемо».

«Сегодня будет важный день в Генассамблее ООН, есть резолюция, и страны ЕС напряженно работали все выходные, чтобы осудить российские действия и не позволить поставить эти две страны в равные условия. Но нет уверенности, что мы сможем это сделать успешно», — поделился Прево.

Он уточнил, что на европейском континенте не может быть устойчивого решения без Украины и без европейских властей.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС заявила, что Евросоюз поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения выборов, поскольку их нельзя проводить во время боевых действий.

Ранее норвежский профессор заявил, что США решили сменить Зеленского на посту президента Украины.