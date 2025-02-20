Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций в области энергетики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 февраля обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении Российской Федерации в области энергетики. Об этом дипломат сказал в интервью телекомпании М1.

По словам Сийярто, эти санкции наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии. Он отметил, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом завершится конфликт на Украине.

Дипломат считает, что чем быстрее украинский конфликт закончится, тем быстрее международная политическая жизнь вернется в нормальное русло без санкций.

Министр добавил, что нельзя считать нормальным, когда международная политика в основном сводится к санкциям, этот режим необходимо оставить в прошлом.

Накануне Сийярто сообщил, что Венгрия заблокировала санкции Евросоюза против 27 физических лиц и организаций в России, в том числе патриарха Кирилла.

Ранее госсекретарь США рассказал, когда могут отменить санкции против России.