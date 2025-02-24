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ЕС передаст Украине новый пакет военной помощи

Каллас: ЕС представит новый пакет военной помощи Украине
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Yves Herman/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС представит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Каллас, в настоящее время идет обсуждение того, что в него войдет. Кроме того, в ЕС обсуждают новый пакет санкций в отношении России.

«Мы обсуждаем и, надеюсь, примем 16-й пакет санкций против России, который включает [ограничения] в отношении как игровых консолей, так и теневого флота», — отметила Каллас.

Она уточнила, что ЕС также в краткосрочной перспективе намерен обеспечить Украину снарядами, обсуждение этого вопроса также ведется.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала поездку в США 25 февраля для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. По ее мнению, договоренности между США и Россией не будут работать, пока их не поддержат ЕС и Украина.

Ранее Лавров назвал выступление Каи Каллас на G20 трагикомическим.

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