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Европейские лидеры дали совет Зеленскому, как взаимодействовать с Трампом

NYT: в ЕС советуют Зеленскому успокоиться на фоне обострения отношений с Трампом
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Европейские союзники Киева советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому смягчить свою риторику на фоне обострения его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Европейские союзники посоветовали господину Зеленскому смягчить конфронтацию с американским президентом. Однако в воскресенье он не отказался от своих предыдущих комментариев и повторил свое утверждение о том, что господин Трамп живет в пузыре дезинформации», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, по оценке Зеленского, Украина и Соединенные Штаты остаются на данный момент в тупике в переговорах о сделке по ресурсам.

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию накануне третьей годовщины начала СВО. Он заявил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления страны в НАТО, и отказался признавать долги Киева перед США. Кроме того, президент Украины перечислил требуемые гарантии безопасности, раскрыл сроки проведения выборов и отреагировал на обвинения в диктатуре. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали ссору Зеленского с Трампом самым серьезным вызовом с начала СВО.

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