Зеленскому предрекли начало «самой опасной фазы» его правления с начала СВО

Правление украинского лидера Владимира Зеленского в ближайшие недели вступит в наиболее «опасную фазу» на фоне начавшегося мирного процесса по урегулированию конфликта. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Спустя 1097 дней военные усилия Украины зашли в тупик. Дональд Трамп настаивает на заключении сделки с Россией, одновременно отстраняя Киев и принижая украинского лидера. В ближайшие недели правление Зеленского вступит в самую опасную фазу (с начала СВО. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что задача Зеленского видится Западу не в том, «как вдохновить мир», а в том, как сохранить его вовлеченность и поддержку Украины.

По оценке FT, в начале 2025 года началась «самая тяжелая политическая битва» Зеленского.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

Ранее в США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.