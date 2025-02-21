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Лидеры некоторых стран планируют посетить Киев 24 февраля

Politico: лидеры ряда стран и европейские политики посетят Киев 24 февраля
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vonderleyen/X (ранее Twitter)

Лидеры некоторых государств и европейские политики планируют посетить Киев 24 февраля для обсуждения гарантий безопасности и чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание Politico.

О планах посетить с визитом украинскую столицу уже рассказали премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Лидеры из Литвы, Латвии, Мальты и Канады присоединятся либо лично, либо в онлайн-формате», — отмечает Politico.

Издание уточнило, что Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Ирландия не ответили на запрос о возможном участии своих политиков во встрече. В Чехии заявили, что ее лидер не приедет.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в документе, который будет представлен 24 февраля, призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева.

Ранее Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского.

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