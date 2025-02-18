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Страны G7 собираются призвать к долгосрочному миру на Украине

Bloomberg: страны G7 24 февраля призовут к долгосрочному миру на Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) планируют в документе, который будет представлен 24 февраля, призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

«Союзники выразят призыв к справедливому миру, основанному на здравом смысле, который будет устойчивым и долговременным, что подразумевает надежные гарантии безопасности», — отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, как указывается в проекте, страны G7 продолжат поддерживать обучение украинских сотрудников служб безопасности и модернизацию Вооруженных сил Украины, а также будут противодействовать предполагаемым попыткам России обойти западные санкции.

Также Bloombrg писало, что 24 февраля страны G7 собираются объявить о готовности Зеленского к переговорам.

Тем временем в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США, которая была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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