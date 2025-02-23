В США назвали ссору Зеленского с Трампом самым серьезным вызовом с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неудачный момент, чтобы испортить отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«Эта вражда может оказаться для Зеленского самым серьезным вызовом после принятого им в феврале 2022 года решения не покидать страну и сражаться. В лице Трампа ему придется иметь дело с очень капризным союзником, известным своей склонностью зацикливаться на обидах», — говорится в материале.

Издание отметило, что Зеленский может не справиться с улучшением отношений после нанесенного им на этой неделе ущерба. По мнению автора, именно от этого зависит будущее Украины.

Днем 23 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа — это диалог между двумя выдающимися главами государств. Представитель Кремля назвал это общение «многообещающим».

Ранее в Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет общаться с Трампом.