Эксперт оценил шансы Макрона уговорить Трампа изменить позицию по Украине

Аналитик Сиора: Трамп не будет слушать Макрона из-за разных позиций по Украине

Президент США Дональд Трамп не станет слушать доводы французского лидера Эммануэля Макрона по Украине из-за разных позиций Вашингтона и Парижа относительно украинского кризиса. Об этом РИА Новости заявил эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора.

«У них (госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса — прим. ред.) есть четкий проект того, какими они видят США, так же, как и во внешней политике... И поэтому он совершенно не станет слушать то, что Макрон хочет ему сказать», — отметил он.

На фоне различных взглядов США и Франции на целый ряд внешнеполитических вопросов могут возникнуть серьезные разногласия между Трампом и Макроном, добавил Сиора.

Макрон говорил, что в ходе своего визита в США намерен Трампу о том, чтобы он «не был слабым» в беседах с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщала газета Times, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с Россией.

Ранее Путин охарактеризовал текущие отношения России и США.