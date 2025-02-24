Срок годности режима украинского лидера Владимира Зеленского истек, он больше не нужен Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Срок годности киевского режима для Запада и США истек. Это показали Мюнхенская конференция по безопасности и последние заявления Трампа», — отметил он.

По оценке Перинчека, украинский лидер оказался ярким примером западного подхода во внешней политике: «используй и выброси».

Аналитик подчеркнул, что из результатов украинского кризиса все страны должны извлечь урок.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

Ранее в США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.