Шойгу посетит Индонезию и Малайзию

Секретарь Совбеза Шойгу направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию, который продлится до 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Шойгу возглавляет межведомственную делегацию. В ходе поездки запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес, заявили в пресс-службе.

Там также сказали, что стороны обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Ранее Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС.