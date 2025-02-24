Депутат Шеремет заявил, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха

Президент Украины Владимир Зеленский не признает колоссальные долги его страны перед Соединенными Штатами из-за страха. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам парламентария, если украинский лидер признает эти долги, тогда ему «придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США».

23 февраля Зеленский отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву американскими властями. Он заявил, что не собирается признавать долгом $500 млрд помощи от США, как и сумму в $100 млрд. Зеленский отметил, что Украина договаривалась с бывшим президентом США Джо Байденом, что предоставленные Киеву деньги — это грант, который компенсировать необязательно.

Он оценил стоимость всего военного конфликта для Украины и стран Запада в $320 млрд. Из них $120 млрд — вложения Украины, $100 млрд — Европы и партнеров, еще $100 млрд — помощь США.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.