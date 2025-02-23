Зеленский отказался признавать наличие у Украины долгов перед США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву властями США. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Он подчеркнул, что не собирается признавать долгом $500 млрд помощи от США, как и сумму в $100 млрд. Зеленский отметил, что Украина договаривалась с бывшим президентом США Джо Байденом, что предоставленные Киеву деньги — это грант, который компенсировать необязательно.

«Я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что не будет подписывать то, что «будут выплачивать 10 поколений украинцев».

Он оценил стоимость всего военного конфликта для Украины и стран Запада в $320 млрд. Из них $120 млрд — вложения Украины, $100 млрд — Европы и партнеров, еще $100 млрд — помощь США.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.