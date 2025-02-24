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Правые победили на выборах во всех землях бывшей ГДР

АдГ заняла первое место на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на досрочных парламентских выборах одержала победу во всех пяти землях, ранее входивших в состав бывшей ГДР. Об этом, ссылаясь на Федеральную избирательную комиссию ФРГ, сообщает ТАСС.

За АдГ проголосовали 32,5% принявших участие в голосовании избирателей в Бранденбурге, 38,6% — в Тюрингии, 37,3% — в Саксонии, 35% — в Мекленбурге-Передней Померании, 37,3% — в Саксонии-Анхальт.

Партия впервые в своей истории заняла второе место по стране, получив около 21% и почти удвоив свой результат по сравнению с выборами 2021 года.

23 февраля лидер АдГ Алиса Вайдель заявила о рекордном результате партии на выборах в бундестаг.

Телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС с почти 29% голосов.

Ранее Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах.

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