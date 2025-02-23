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Лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах

Вайдель: АдГ добилась исторического результата на выборах
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Carsten Koall/Global Look Press

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась рекордных показателей на внеочередных выборах в бундестаг. Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, передает ТАСС.

«Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией как «Альтернатива для Германии», и мы теперь закрепили свой статус как народная партия», — сказала кандидат в канцлеры.

Вайдель добавила, что АдГ готова участвовать в формировании правительства.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах.

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