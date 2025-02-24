В Совфеде оценили вероятность изменения отношения к РФ после выборов в Германии

Сенатор Косачев не ожидает больших изменений в политике Германии по Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале по итогам досрочных парламентских выборов в Германии написал о том, что необходимых радикальных изменений в политике страны не будет, несмотря на победу консерваторов.

«Что важно нам – больших изменений по России и Украине ожидать не приходится», — считает сенатор.

Он добавил, что вероятный следующий немецкий канцлер Фридрих Мерц, несмотря на обещания поставить Киеву ракеты Taurus, после прихода к власти будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию.

«Примерно треть избирателей проголосовали за партии, которые не разделяют нынешнюю политику страны в отношении России и Украины. И именно эти голоса никак не будут учтены при формировании курса будущей власти», — заявил Косачев.

Он добавил, что одного «безликого» немецкого канцлера сменит другой такой же.

По данным экзитпола, выборы в Германии выиграл консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с 28,5% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20,8%, а третье место досталось СДПГ, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства. Парламент изберут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

Ранее Шольц отказался от переговоров с победившими на выборах консерваторами.