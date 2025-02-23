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Министр обороны Германии счел итоги выборов для партии Шольца «разгромными»

Глава МО Писториус назвал итоги выборов для своей партии катастрофическими
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Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус в эфире ARD назвал результаты своей партии на досрочных парламентских выборах «разгромными» и «катастрофическими».

Чиновник поздравил консерваторов с победой на голосовании и призвал демократов сплотиться.

«Я рассматриваю свою роль как человека, который находится в руководстве партии, если речь зайдет о том, чтобы начать переговоры о формировании коалиции... Мы всегда были готовы к переговорам, мы готовы и сейчас», — заявил Писториус.

По данным экзитпола, выборы в Германии выиграл консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось Социал-демократической партии Германии действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства. Парламент изберут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

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