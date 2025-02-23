Глава МИД Финляндии высказалась о будущей роли Германии в Европе

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе. Об этом сообщает Yle.

Она подчеркнула, что результаты парламентских выборов в Германии имеют огромное значение не только для Финляндии, но и для всей Европы.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах.