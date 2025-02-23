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Эрдоган обсудил с Макроном переговоры по Украине

Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции принять переговоры по Украине
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Maxim Shipenkov/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает свои усилия по прекращению российско-украинского конфликта.

Он отметил, что Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. Эрдоган добавил, что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с Эрдоганом по урегулированию российско-украинского конфликта. На сайте турецкого лидера сообщалось, что политики рассмотрят все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами и гарантии безопасности, которые Анкара может предоставить Киеву.

Ранее Эрдоган высказался о территориальной целостности Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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