Эрдоган высказался о территориальной целостности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Его слова приводит Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет республики очень важны для Турции, и Анкара всегда выражала к ним уважение.

«В дальнейшем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет также для нас незаменим», — подчеркнул турецкий лидер.

До этого Эрдоган заявлял о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требования международного права». Также Эрдоган выразил надежду, что конфликт завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

По словам Эрдогана, еще в 2014 году у него были дискуссии с Путиным по поводу Крыма, но это не дало результата.

Ранее Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет».