Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган высказался о территориальной целостности Украины

Эрдоган: территориальная целостность и суверенитет Украины важны для Турции
close
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Его слова приводит Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет республики очень важны для Турции, и Анкара всегда выражала к ним уважение.

«В дальнейшем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет также для нас незаменим», — подчеркнул турецкий лидер.

До этого Эрдоган заявлял о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требования международного права». Также Эрдоган выразил надежду, что конфликт завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

По словам Эрдогана, еще в 2014 году у него были дискуссии с Путиным по поводу Крыма, но это не дало результата.

Ранее Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами