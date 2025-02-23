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Зеленский заявил, что не готов компенсировать США даже $100 млрд

Зеленский: я не готов отдавать США даже $100 млрд, потому что гранты — не долги
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не признал финансовые претензии, которые выдвинул Киеву Вашингтон, сославшись на то, что с экс-президентом США Джо Байденом он договаривался о грантах, а не займах. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США... Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», — сказал он.

По словам Зеленского, он отказывается подписывать то, что «будут выплачивать 10 поколений украинцев».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по недрам. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной.

23 февраля Radio NV сообщало, что Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по полезным ископаемым. В публикации отмечается, что новые предложения по соглашению украинская сторона передала в Вашингтон через спецпосланника президента США по украинскому урегулированию Кита Келлога. По словам источника, Киев захотел уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых, с $500 млрд до $100 млрд.

Ранее в Раде заявили, что договор по недрам между США и Украиной подпишет не Зеленский.

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