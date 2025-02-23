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Украина передала Вашингтону предложения по новому соглашению о недрах

Radio NV: Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по полезным ископаемым до $100 млрд. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что новые предложения по соглашению украинская сторона передала в Вашингтон через спецпосланника президента США по украинскому урегулированию Кита Келлога.

По словам источника, Киев предлагает уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых, с $500 млрд до $100 млрд.

Также через Келлога были переданы пожелания по личной встрече президентов Украины и США на следующей неделе в Вашингтоне. Киев хочет, чтобы лидеры государств продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.

Собеседник издания добавил, что украинский президент Владимир Зеленский сомневался в том, стоит ли ему подписывать соглашение с США, и спрашивал мнения у своего окружения.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по недрам. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.

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